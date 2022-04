Para derrotar al Barcelona y su buen momento, Eintracht Frankfurt debía hacer el partido perfecto y lo hizo. Aprovechó los errores del conjunto catalán y con una táctica inteligente lo eliminó en los cuartos de final de la Europa League. Fue triunfo en el Camp Nou por 3-2 con doblete de Filip Kostic y un golazo del colombiano Rafael Santos Borré con dedicatoria especial. Así, los alemanes clasifican a semifinales donde se enfrentarán a West Ham. Para el Barça anotaron Sergio Busquets y Memphis Depay (de penal), aunque no pudo evitar el final del invicto de 15 partidos que tenía el equipo de Xavi Hernández.

El primer tiempo se rompió muy rápido con el penal que Éric García le cometió a Lindstrom de forma infantil. El marcador central tomó al danés de forma muy elocuente y ante la caída, el árbitro Artur Soares Dias no dudó en cobrar penal. Filip Kostic lo cambió por gol para que festen los miles y miles de aficionados alemanes que llegaron hasta el Camp Nou. El serbio anotó su segundo tanto en esta Europa League (el anterior se lo había marcado a Betis en octavos).

VIDEO: PENAL Y GOL DE KOSTIC

A partir del tanto del equipo alemán, el Barça trató de dar cara y se plantó en campo rival desbordando por las bandas con Dembélé y Ferran Torres para generar peligro. Entre las ocasiones claras de esa primera parte, un remate de Araújo dentro del área tras una pelota parada obligó a una buena atajada de Trapp, que mandó la pelota al córner. Sin embargo, poco a poco, el rendimiento del equipo fue decayendo, sobre todo con el segundo tanto visitante.

Santos Borré honró la número 19 que lleva en su espalda con un golazo desde afuera del área, imposible para Ter Stegen. Su dedicatoria fue especialmente para Freddy Rincón, la leyenda colombiana que falleció este jueves tras estar en grave estado desde el lunes por un accidente de tránsito. El delantero, ex River, no sólo convirtió un gol emotivo para él y toda Colombia, sino que también puso en serios aprietos al Barça.

VIDEO: EL GOLAZO DE SANTOS BORRÉ Y SU EMOTIVA DEDICATORIA

En los minutos finales del primer tiempo, los de Oliver Glasner pudieron haber anotado un gol más. Barcelona quedó nocaut y el Eintracht aprovechaba cada pelota perdida para pasar rápido al ataque y tuvo dos remates para llegar al tercero: el primero de Kamada fue controlado por Ter Stegen y el segundo de Knauff se fue por arriba.

En la segunda parte, Xavi tuvo que poner a Frenkie de Jong por la lesión muscular de Pedri. El Barça tuvo otra actitud a la de los últimos minutos de la primera mitad, pero insistió en lo que pudieran hacer por bandas Dembélé y Torres, debido a que Frankfurt cortaba líneas de juego por adentro. Aubameyang tuvo el descuento abajo del arco, pero no pudo empujarla. Minutos después volvió a tener una chance compartida con Gavi, pero no pudieron definir.

Sobre los 60 minutos, la polémica del partido llegó por la mano de Santos Borré dentro del área. El árbitro Artur Soares Dias recibe un llamado del VAR, pero la jugada no es revisada en pantalla. Al parecer, la misma no funcionaba y el juez vio la acción en una pantalla auxiliar, facilitada por uno de los veedores del partido. Sin embargo, no cobró el penal, a la vez que evidenció ciertos problemas de comunicación con el VAR. Una situación extraña que enfrió el partido.

Eintracht Frankfurt aprovechó esto para sentenciar la serie al minuto 67. Otra vez Kostic, esta vez después de una gran jugada donde también participó el japonés Kamada (gran figura del partido) con una asistencia. El serbio definió con un remate cruzado para llegar al 3-0 y sumar su tercer tanto en esta Europa League. Serie sentenciada.

VIDEO: DOBLETE DE KOSTIC

Barcelona fue en busca de la heroica y se quedó sin tiempo. Busquets anotó un golazo al minuto 91 (luego de que le anularon uno minutos atrás) para el descuento 1-3. Y en el 99, apareció un penal de Ndicka, que se fue expulsado, y Memphis Depay anotó el 2-3 con algo de suspenso. Sin embargo, no hubo más tiempo para una jugada más y celebraron los alemanes.

Eintracht Frankfurt jugó unos 180 minutos en gran nivel y le dio una lección al Barça de Xavi, que no sólo pierde su gran invicto de 15 partidos sin perder (en todas las competencias), sino que también se queda sin una buena suma de dinero (poco más de 2 millones de euros), necesario para las arcas del club.