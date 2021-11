Los equipos ecuatorianos ya empezaron su planificación de cara al 2022, y varios de ellos están sondeando jugadores para enviar propuestas. Emelec es uno de los equipos que más se mueve en los mercados de pases y esta vez parece que no será la excepción, ya que quieren a uno de los mejores delanteros de la LigaPro.

Hace unos días se conoció que el plan del 'Bombillo' es comprar a Facundo Barceló para después venderlo al fútbol mexicano por 4 millones de dólares. Esto haría que los 'Azules' tengan que salir a fichar un delantero para que reemplace al uruguayo, por lo que enviaron una oferta por uno de los goleadores del campeonato ecuatoriano.

El portal 'Sábado Vélez' dio a conocer que Emelec hizo una oferta por Luis Amarilla, la cual consiste en un préstamo sin cargo y con opción de compra al finalizar el mismo. Esto no convenció a Vélez, dueños del pase del goleador paraguayo, y la rechazaron. Desde el 'Fortín' buscan una venta definitiva y no más préstamos.

Como ya es conocido, Liga de Quito no hará uso de la opción de compra por Luis Amarilla, algo que pone el futuro del jugador en el aire. El paraguayo no jugará en Vélez y desde el equipo argentino saben que el contrato de Amarilla termina pronto y deben venderlo para que no se vaya sin dejar dinero.