Emelec no hizo uso de la opción de compra por Luca Sosa, y el 'Bombillo' ya tendría en la mira a su reemplazo.

Ayer se conoció que Luca Sosa no continuará en Emelec debido a que el club no hizo uso de la opción de compra que tenía sobre el defensa. Esto generó que los hinchas del 'Bombillo' no estén contentos, ya que consideran que Sosa fue un gran aporte durante el año y que por fin se había encontrado un zaguero de buen nivel.

Ahora todo apunta que Sosa será nuevo jugador de Barcelona SC, algo que tampoco cayó bien en los aficionados azules. Tras no comprar los derechos deportivos del defensa argentino, Emelec ya tendría en la mira a quien será su reemplazante, un defensa con mucha experiencia en Ecuador y que ha sido de los más regulares en los últimos años.

El periodista Ufredo Borbor dio a conocer que Guillermo De Los Santos es la opción que tendría Emelec para reemplazar a Luca Sosa. El defensa uruguayo quedó libre de Universidad Católica, por lo que es una gran oportunidad para el 'Bombillo' de fichar a un defensa probado en el fútbol ecuatoriano.

Los 'Eléctricos' solamente han realizado la compra definitiva de Alejandro Cabeza, pero en los próximos días irán cerrando algunos fichajes para reforzar la plantilla. El objetivo de los dirigidos por Ismael Rescalvo es ganar la LigaPro y competir de buena manera en la Copa Libertadores, por lo que saben que deben llegar algunos nombres al equipo.