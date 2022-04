El baile de nombres para ser el nuevo director técnico de Liga de Quito ya empezó, y han sonado varios para tomar el cargo. La salida de Pablo Marini tomó por sorpresa a los dirigentes del 'Rey de Copas', quienes no tenían en sus planes prescindir de él y no tenían ningún análisis sobre sus posibles reemplazantes.

En los últimos días surgió el rumor de que Gabriel Heinze está en los planes de LDUQ para ser el nuevo DT, algo que emocionó a los hinchas. El ex entrenador de Vélez Sarsfield es uno de los más cotizados ahora que se encuentra sin trabajo, y se conoció si es real una posible llegada a 'La U' en los próximos días.

El periodista César Luis Merlo informó que Heinze no ha tenido contacto con gente de Liga de Quito, y que no estaría dispuesto a venir a Ecuador para dirigir a ningún equipo. Merlo añadió que los 'Albos' evalúan varias opciones para reemplazar a Marini, pero que todavía no se ha escogido ningún nombre.

Por el momento Édison Méndez está a cargo del equipo como DT interino, pero los directivos quieren trabajar lo más rápido posible para encontrar al nuevo estratega. Lo cierto es que Heinze no es opción al ser alguien que tiene un salario muy alto y que no entra en el presupuesto del equipo.