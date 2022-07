El mercado de pases no ha sido lo esperado para los hinchas de Liga de Quito. Los dirigentes del 'Rey de Copas' prometieron algunos fichajes, pero hasta el momento solo se han anunciado las llegadas de Juan Luis Anangonó y Danny Luna. En LDUQ tienen disponible un cupo de extranjero que todavía no se utiliza, pero no han avanzado en las negociaciones con ningún jugador foráneo.

Un impedimento para cerrar fichajes es que los 'Albos' cuentan con un presupuesto menor para este año y no pueden gastar mucho dinero, algo que ha provocado que no puedan fichar a los jugadores que pidió Luis Zubeldía, DT del equipo. Ante la dificultad para buscar jugadores extranjeros, LDUQ buscó a ecuatorianos y en las últimas horas se vinculó a Jonathan Borja con el club capitalino.

Ante los rumores que surgieron en las redes sociales sobre un posible retorno de Borja, y desde Liga de Quito hablaron de esa opción. "No hemos hecho ningún acercamiento por Jonathan Borja", declaró Esteban Paz en futbolecuador.com. Los 'Albos' no están interesados en el atacante tricolor, quien actualmente milita en Always Ready de Bolivia.

'La Zika' tuvo un paso en 2018 por LDUQ donde tuvo problemas con Pablo Repetto debido a su indisciplina, algo que se fue repitiendo en los otros clubes que jugó desde entonces. Borja tiene un gran talento, pero no ha sabido llevarlo de buena manera al no poder concentrarse en su carrera futbolística y tener problemas fuera de las canchas.