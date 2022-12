Con el reto de jugar la Copa Libertadores por delante, SD Aucas trabaja para preparar un plantel competitivo para el 2023 pero los 'Orientales' también han tenido algunas salidas importantes. Uno de sus titulares del campeonato fue ofrecido a otro grande de LigaPro, al mismo tiempo que desde Guayaquil también lo sondean.

Víctor Figueroa no ha alcanzado un acuerdo para su renovación con los capitalinos y su salida empieza a ser una amenaza real. Según los medios locales, el volante fue ofrecido a Liga de Quito por su agente, aún no trasciende si hay interés o no por el futbolista.

Tarcisio Romero señala en sus redes sociales que desde el Astillero también lo ven como posible refuerzo, con Emelec interesado según el comunicador. Figueroa ha sido uno de los puntos altos de la LigaPro desde hace varias temporadas.

En caso de salir, Aucas suma a su lista de salidas importantes donde ya tuvo a Richard Mina y Ricardo Adé traspasados a Liga de Quito. En llegadas, Jefferson Montero y Sergio Quintero han sido los refuerzos más importantes.