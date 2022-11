El argentino ha logrado marcar once tantos en la LigaPro 2022.

Una de las figuras destacadas de la presente temporada en la LigaPro - Serie A quien contribuyó con sus goles a que su club se aleje de la zona de descenso, el delantero Santiago Giordana, comentó sobre su paso en el cuadro de Tungurahua y además adelantó que se va "decepcionado" tras una temporada 2022 muy discreta para su club.

En una publicación dentro de sus redes sociales, Giordana —quien logró convertir once tantos en la presente campaña— se despidió del Mushuc Runa. "Hoy toca despedirme del club que me brindó la mayor experiencia futbolística de mi carrera, llegando a ser capitán y uno de los máximos goleadores de la LigaPro y Copa Ecuador. Quiero dar las gracias a todas las personas que me han acompañado y apoyado en este año y medio”, posteó.

Así también, el atacante de 27 años complementó su despedida agradeciendo a todos los que lo acompañaron en el cuadro del Ponchito, club al que arribó en la temporada 2021 y logró marcar 17 goles en total. “Agradezco a mis compañeros que fueron grandes amigos, cuerpo técnico, utileros, fisioterapeutas, mi coaching, mis representantes, a la hinchada que siempre me demostró su cariño y de más está decir, a mi familia. Ha sido un placer compartir esta pasión”.

Finalmente, Giordana dejó entrever un sabor agridulce en su salida. A su parecer, su trabajo no fue considerado dentro del cuadro dirigido por Geovanny Cumbicus y que está siendo liderado por Luis Chango. “Me voy un poco decepcionado porque sé con certeza que di todo de mí en cada segundo y aún así no supieron valorar mi esfuerzo, pero siempre con tranquilidad y con la cabeza en alto porque sé que comienza para mí un nuevo reto, se vienen cosas hermosas y nunca me voy a cansar de agradecer”, escribió.

En torno al futuro del atacante nacido en Córdoba hay varios reportes que indican que podría llegar al cuadro de Barcelona Sporting Club. A su arribo al fútbol ecuatoriano, Giordana ha logrado convertir a clubes importantes del país como Independiente del Valle, Barcelona y Universidad Católica. Con sus 14 anotaciones es uno de los goleadores de la LigaPro y será un aporte valioso en la ofensiva en el club al que se pueda sumar en el futuro.