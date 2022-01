El partido de la Copa de Campeones entre Liga de Quito e Independiente del Valle, dejó el debut de Juan Macías, joya de la cantera alba. La segunda anotación del 'Rey de Copas' llegó por parte del juvenil, quien realizó una gran jugada, dejando desparramados a tres rivales y venciendo al arquero de los 'Rayados'.

Las condiciones de Macías sorprendieron a varios, ya que mostró cosas muy interesantes en los minutos que estuvo en la cancha. Los hinchas del LDUQ se entusiasmaron con lo que puede entregar el jugador de 17 años en un futuro. A su corta edad ya se posicionó como uno de los juveniles a observar en la LigaPro.

"Tengo que ser constante, me probé en independiente a los 10 años y no me aceptaron. Luego me volvieron a llamar a los 13 pero me quedé en Liga. Soy hincha de Liga y mi sueño es anotarle a Barcelona. En todas las categorías le hice gol", fueron las palabras de Juan Macías en Radio Área Deportiva.

Independiente del Valle fue el club que no tomó en cuenta a Macías y ahora lo sufrió con el gol de la derrota en la Copa de Campeones. El joven jugador de LDUQ tendrá varias oportunidades durante este año, donde buscará demostrar que tiene el nivel para triunfar en primera división y que se cumplan las expectativas que se tienen sobre él.