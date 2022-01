A pesar de la reducción de presupuesto que tuvo Liga de Quito para este 2022, lograron fichar a Joao Ortiz, uno de los mejores jugadores ecuatorianos en la LigaPro durante las últimas temporadas. Tras concretar algunos refuerzos en la defensa y la medular, los 'Albos' buscan la llegada de un atacante más.

Esteban Paz, máximo dirigentes del 'Rey de Copas', confirmó que LDUQ está interesado en fichar a Janner Corozo. El jugador de Delfín ha tenido un gran nivel durante los últimos años, algo que lo puso en la mira de los grandes de Ecuador. En las últimas horas surgieron novedades sobre el posible fichaje de Corozo por Liga.

FB Radio de Quito, informó por su cuenta de Twitter que Liga de Quito desistió del fichaje de Janner Corozo por las grandes diferencias que existe entre los que puede pagar LDU y lo que quiere Delfín. Los 'Albos' ahora tendrán que buscar otro jugador y todo apunta a que será un extranjero, que Pablo Marini quiere que sea un enganche.

Lo cierto es que Liga no tendrá a Corozo en su plantilla en 2022 y es la segunda vez que no logran ficharlo. El extremo ecuatoriano seguirá en los 'Cetáceos' a menos que llegue una oferta del exterior, algo que parece complicado luego de varias semanas en que no han recibido ninguna.