Hace unos días, varios medios de comunicación de todo el país dieron como un hecho que Hernán Galíndez acordó con Liga de Quito para ser el nuevo arquero del club. El representante del jugador de Universidad Católica, Rodrigo Abadie, salió a desmentir esa información y declaró que el 'Gordo' no tiene nada definido.

Los 'Albos' están buscando un reemplazo de Adrían Gabbarini, quien sufrió una grave lesión y estará lejos de las canchas entre seis y ocho meses. Abadie volvió a hablar sobre la situación de Galíndez, pero esta vez confirmó que hubo una oferta formal por parte de Liga de Quito, pero que están lejos de llegar a un acuerdo.

"Hay tres ofertas: lo de LDU ya se hizo formal, yo salí a desmentir todo hasta que no se hizo formal. En ese momento me llamó para intermediar (Luis Miguel) Escalada, le hicimos una autorización formal y están avanzados para traer esa propuesta. Nada de lo que no pase por mí es real. ", declaró el agente de Galíndez.

"Galíndez tiene dos ofertas concretas del mercado local, y una del exterior, avanzadas. Siempre respetando que tiene contrato con Católica. Las dos de Ecuador son Aucas y Liga de Quito. En el ida y vuelta, las condiciones son 3 años de contrato y por ahí con Aucas eso se podría dar. Con Liga no se llegó a hablar de la cantidad de años, porque en principio estamos muy lejos de lo que es lo contractual", finalizó Abadie.