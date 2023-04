A pesar de apenas haber disputado cuatro fechas del torneo de la LigaPro Serie B, Macará de Ambato ya tendrá que buscar un nuevo entrenador para su plantilla. Marcelo Robledo, tras empatar 0-0 ante Búhos, renunció a su cargo.

Apenas 81 días después de asumir como entrenador de Macará de Ambato, Marcelo Robledo renunció por malos resultados. El gigante ambateño tiene el único objetivo de ascender a la Serie A.

"Hablé con la directiva previo al partido de Búhos y les dije que si no ganábamos me iba. Soy un hombre de palabra, que venga alguien que tenga mejor suerte”, manifestó el entrenador argentino a Diario La Hora.

Además, Robledo añadió: "El grupo no ha podido estar tranquilo, hay mucha presión por ganar, sabemos lo que es Macará, pero jugamos cuatro partidos ganamos uno, empatamos tres y no hemos recibido goles, pero justamente los goles son amores y no hemos tenido esas alegrías".

Macará no está en mala posición pero apenas ha podido ganar uno de sus cuatro partidos en el certamen local. Se mantiene invicto pero tiene 6 de los 12 puntos que disputó. Está en el cuarto lugar del torneo.