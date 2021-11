Gustavo Alfaro dirigió a Boca Juniors durante el 2019, donde logró quedar campeón de la Supercopa Argentina y llegó a las semifinales de la Copa Libertadores. En el torneo continental fue eliminado por River Plata, algo que marcó su fin dirigiendo al 'Xeneize' para luego aceptar el cargo en la Selección Ecuatoriana.

El recuerdo que dejó Alfaro en Boca no es el mejor, siendo muy criticado por la prensa e hinchas, pero algo que marcó su ciclo en el equipo argentino fue su mala relación con Carlos Tévez. El crack argentino no fue titular mientras Alfaro estuvo en el club, algo que lo molestó y al recordar esa etapa, el 'Apache' no se guardó nada para criticar al DT.

En una entrevista para ESPN, Tévez habló del paso de Alfaro como DT de Boca y lo criticó al considerar que no cumplió con lo que decía a la prensa. "Llegó diciendo que sería la bandera de Boca Juniors y puertas adentros me sentí bien. Si primero dices una cosa con la boca, luego lo tienes que respaldar. Jugué creo que tres partidos titular y luego me sacó" inició Tévez.

"Lo hablé con él, no quiero hacer problema pero si me agarra en otro club todos saben cómo termina. En Boca no pasó nada porque es mi casa y ahí no hacía quilombo. Pero si me agarra en otro club, todos saben cómo termina" finalizó el 'Apache' para criticar a Gustavo Alfaro.