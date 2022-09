El jugador argentino fue vinculado con Liga de Quito en el último mercado de pases pero finalmente no pudo llegar por su alto valor. Sin embargo, ha estado alejado de las canchas y entrenando lejos del plantel profesional de Vélez Sarfield.

“Me había cansado de la vida, había aguantado muchas cosas, necesitaba aislarme, me sentía agobiado, tenía ataques de pánico, necesitaba irme de todo, por eso decidí esto. Muchos no me entienden,” se sincero el jugador, quien transita un difícil momento personal.

Estamos hablando de Ricardo Centurión, futbolista surgido de las divisiones inferiores de Racing Club quien tenía todas las condiciones para triunfar en el viejo continente. Sin embargo, sus problemas fuera de la cancha lo han llevado a este momento.

Ricky se confesó a corazón abierto con Radio La Red de Argentina, donde también relató que le cuesta mirar a su hija a los ojos: "Yo pensaba que el amor de mi hija me iba a hacer olvidar de un montó de heridas. El amor de un hijo es diferente a otro amor y pérdida. Pero no lo puedo soportar. Me cuesta mirar a los ojos a mi hija que está creciendo".