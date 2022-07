La llegada de Jorge Célico a Barcelona SC ilusionó a los hinchas por la idea de juego del entrenador argentino, esperando que pueda implementarla en el 'Ídolo del Astillero'. El ex entrenador de 'La Mini-Tri' llegó con un equipo armado por otro DT, por lo que se pidió tiempo para que se vea su trabajo en el equipo.

Fidel Martínez y John Jairo Cifuente fueron los fichajes de los 'Toreros' para el segundo semestre por pedido de Célico. El estratega de BSC pidió esos jugadores para mejorar el rendimiento colectivo, pero eso no ha ocurrido. En los últimos días surgió el rumor de que la directiva el habría puesto el 'ultimátum' de ganar o ganar frente a Independiente del Valle, caso contrario dejaría de ser el entrenador del club.

Jorge Célico rompió el silencio sobre los rumores acerca de su continuidad, y descartaó que eso haya ocurrido en una entrevista para DirecTV: "Cuando venía para acá (programa), algún periodista me escribió diciéndome que hablaban que me habían dado un ultimátum, la verdad me entero pero en la charla no hablaron de ningún ultimátum".

"La dirigencia encabezada por Alfaro Moreno tiene muy claro el tema. Son gente que entienden bien, que analizan bien las cosas. Esto se va inventado y alguien tira algo. Yo le digo al periodista que me llamó, riéndome, entonces tendrían que echar a 15 entrenadores más, si nosotros de última estamos por jugar la final", finalizó tema sobre este tema.