La salida de Jorge Célico de Barcelona SC tomó por sorpresa a todos, ya que la dirigencia del club había ratificado al entrenador argentino y mostraron la intensión de que se cumpla su contrato, el cual terminaba en 2023. Durante la estadía de Célico en el 'Ídolo' recibió varias críticas e incluso hubo malestar del algunos jugadores con el DT.

Esto generó varios rumores acerca de problemas en el camerino, los cuales provocaron mucha inestabilidad para Célico por lo que se hablaba en varios medios guayaquileños. Tras varios días sin hablar, el ex entrenador de BSC rompió el silencio y reveló si no había buena relación con el camerino.

"Disgustos hay en todos los equipos, es normal, pero no hubo problemas. El tema que hablé de los líderes no sé si cayó mal, pero hablé con ellos y no me refería netamente a Barcelona, yo hablaba de la vida, no solo el fútbol. Darío Aimar pensaba que tenía el puesto de titular comprado. Le dije Paco Rodríguez está mejor que voz, ojo terminamos muy bien con Aimar", declaró Célico en Machdeportes.

El estratega argentino dejó claro que no hubo problemas en el camerino como se habló en varias ocasiones, y que pudo manejar el disgusto de algunos jugadores por no ser titulares. Los malos resultados de la segunda etapa terminaron marcando la salida de Célico, pero el ex DT de 'La Mini-Tri' siente que en el club fueron injustos con él al haber conseguir el pase a la final de la LigaPro.