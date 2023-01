Finalmente el VAR no se podrá usar en todos los partidos de la LigaPro en 2023.

La LigaPro 2023 no contará con VAR en todos sus partidos

Este jueves 5 de enero de 2023 se informó que finalmente todos los partidos de la LigaPro en la temporada que se viene, no podrán contar con el VAR. La herramienta había sido prometida para este curso, no obstante, no se aplicaría en todos los partidos del campeonato.

Según la información de Eduardo Erazo en Radio Diblu, replicada también por Mr. Offsider, el VAR no se podría usar en todos los partidos de la LigaPro 2023. Aunque se desconoce la causa, lo más probable es que está responda a condiciones técnicas de los estadios.

El VAR se utilizó en gran cantidad en la temporada 2022, no obstante, para ese año los equipos que querían dicha herramienta en sus encuentros tenían que pagarla. Barcelona fue el único equipo que contó con el VAR en todos sus encuentros del campeonato.

Que el VAR no vaya a estar en todos los partidos de la temporada 2023 sorprende, puesto que, en octubre de 2022 la FEF y la LigaPro comunicaron que para esta nueva temporada esta herramienta iba a estar disponible en los partidos del fútbol ecuatoriano, a partir de este febrero.

Desde FEF y LigaPro aún no existe un comunicado oficial ante esta nueva información, sin embargo, se espera que en las próximas semanas se brinden más detalles del nuevo campeonato y si este contará o no en plenitud con el VAR.