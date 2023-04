Liga Deportiva Universitaria viene de ganar por 2-1 a Guayaquil City en la quinta jornada de LigaPro, de manera agónica. Ahora buscará una victoria más que lo acerque al liderato ante Barcelona Sporting Club.

En la previa de ese encuentro, Alexander Alvarado dialogó con los medios de comunicación junto al entrenador Luis Zubeldía donde palpitó el próximo partido ante el conjunto torero y manifestó lo que le dijeron en su llegada al club, con relación al duelo ante los toreros.

“Cuando vine acá me dijeron que este partido no se lo puede perder. Es difícil porque en LDU todos esperamos este partido para ganar. Los rivales son difíciles y no es fácil sacar ventaja tan pronto como con Guacaleo o Delfín,” dijo el jugador nacido en Quevedo.

El partido entre albos y canarios será este sábado 15 de abril desde las 18:00 en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en el partido correspondiente a la sexta fecha de la LigaPro. El encuentro contará con la asistencia del VAR y el arbitraje de René Marin.