Hace algunos días el entorno de Barcelona SC se sorprendió tras eschuchar las declaraciones de Michael Arroyo en las que aseguraba que demandó al club. Tras las palabras de 'Gambetita', trascendió que el monto que pide el jugador es de 8 millones de dólares, una cantidad muy alta para el fútbol ecuatoriano.

Los directivos del 'Ídolo del Astillero' salieron a desmentir la cifra que pide Arroyo, ya que "no se acerca a la realidad" según ellos. Desde BSC no dieron a concoer el valor que deben cancelar al ex jugador del club, pero algunos medios allegados al club dieron a conocer cuál es el valor real de la deuda.

Según el portal Ídolo Pasión, la deuda que tiene Barcelona SC con Michael Arroyo asciende hasta los 1.8 millones de dólares, cantidad muy lejana a los 8 millones que pide 'Gambetita'. Este sería un monto que el club debe pagar en poco tiempo a Arroyo para evitar sanciones, algo que no será fácil para BSC.

La gestión de Alejandro Alfaro Moreno como presidente de los 'Toreros' no ha permitido que el equipo reciba una sanción por deudas, lo que significa un gran trabajo para conseguir los recursos y cancelar las misma. Por ahora no ha habido notificación de la FIFA, pero para no tener problemas buscarán arreglar con Arroyo.