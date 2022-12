Leonel Quiñónez, lateral izquierdo, fue presentado como nuevo jugador de Liga de Quito y reconoció que se tomará esta oportunidad como una “revancha” tras su paso por Barcelona.

“No me fue como quería en Barcelona, ahora yo tengo mi revancha en el 2023. Gracias a LDU que me abrió las puertas para demostrar la clase de jugador que soy”, dijo Quiñónez que brilló en Macará entre 2016 y 2020, pero no pudo afianzarse en Barcelona.

“Vengo a sumar mi granito de arena, mis compañeros me recibieron de la mejor manera como si estuviera en casa”, agregó Quiñónez, lateral izquierdo con mucha proyecció al ataque.

Liga de Quito tendrá como objetivo volver a ser protagonista del torneo local y Quiñónez es consciente de la responsabilidad: “Es una Alegría para mi y mi familia llegar a esta gran institución, se que está camiseta pesa mucho en el país”.

La salida de Christian Cruz a Emelec, abrió el camino a Quiñónez, que elogió a la plantilla azucena: “Se está armando un gran equipo, me gusto mucho el proyecto que se está armando para el 2023, quiero quedar campeón y ayudar a mis compañeros en lo que más se pueda”.