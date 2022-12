Enner Valencia fue la gran figura de Ecuador en Qatar 2022, tras anotar 3 goles y pasar a ser el máximo anotador de 'La Tri' en la historia de los mundiales. 'Superman' fue destacado por medios internacionales a lo largo de la Copa y ahora lo reclaman como una de las grandes sorpresas.

Los 3 goles de Enner Valencia en el mundial de Qatar 2022 pasarán a la historia del balompié nacional e internacional, puesto que, 2 fueron contra el anfitrión en el partido inaugural del torneo. El jugador ecuatoriano fue incluso el máximo anotador de la copa hasta el comienzo de los octavos de final.

Desde el medio de comunicación, Mundo Deportivo se destacó a Enner Valencia como una de las grandes sorpresas del mundial. El popular medio español destacó que 'Superman' es la 7ma sorpresa de toda esta copa.

"El jugador ecuatoriano se convirtió en uno de los futbolistas más sonados al principio del Mundial. El delantero del Fenerbahçe fue el que abrió la lata en el partido inaugural y durante unas jornadas fue el máximo anotador del torneo. A sus 33 años mostró el gran nivel que sigue teniendo tras liderar a Ecuador, y después del Mundial podría tener su última oportunidad en Europa", escribió el medio.

Enner Valencia tuvo un gran mundial de Qatar 2022, no obstante, no pudo llevar a la selección a los octavos de final, por segunda vez en su historia. El 9 tricolor aún no ha cerrado el ciclo en 'La Tri', pero se espera conocer quién será el nuevo entrenador para saber si continúa liderando el ataque nacional.