Uno de los mejores movimientos en el mercado de pases de la LigaPro hasta el momento, fue el que realizó Liga de Quito para fichar a Joao Ortiz. Los 'Albos' aprovecharon que Barcelona SC no cerró las negociaciones por el mediocampista ecuatoriano tras un mes de conversaciones y lograron quedarse con uno de los mejores jugadores en esa posición.

Pablo Marini cuenta con una de las mejores medulares del campeonato ecuatoriano, pero ahora quiere terminar de reforzar el ataque. Varios nombres han sido opción, pero las negocaciones se cayeron por distintos motivos. En las últimas horas se conoció que LDUQ hará el esfuerzo para realizar uno de los fichajes del año.

Futbolecuador.com publicó una entrevista con Esteban Paz, máximo dirigente de los 'Albos', en la que confirmó que Liga de Quito hará un esfuerzo por fichar a Janner Corozo. "De momento lo veo difícil. Ya con esto (la incorporación de Joao Ortiz) me compliqué en forma personal porque LDU no tiene recursos. No descarto intentar algo más (por Jánner), pero depende de algunas variables", fueron las palabras de Paz.

Corozo ha sido uno de los mejores extremos izquierdos del país durante varios años, por lo que siempre se habla de una posible salida de Delfín. Los 'Cetáceos' son muy duros en las negociaciones por vender a sus jugadores, pero han mostrado una gran relación con los directivos de LDUQ y algo podría darse si los capitalinos se acercan a los montos pretendidos.