Tras su paso por Guayaquil City, Manuel Balda está escuchando ofertas para tener nuevo club en 2022. Liga de Quito y Emelec son los equipos que han mostrado interés en el volante ecuatoriano. Ambos clubes ya buscaron el fichaje de Balda en años anteriores, pero esta vez tienen más posibilidades de lograrlo.

Balda destacó en su paso por El Nacional, algo que lo llevó a ser transferido al fútbol mexicano, pero no pudo demostrar todas sus condiciones. Ahora que está de vuelta en el país, el mediocampista quiere tener un revancha en un club grande y escogió dónde quiere jugar la próxima temporada.

"Mi representante no me dijo que conversó con alguien de LDU, el interesado siempre fui yo. Le manifesté que quería volver a jugar en Quito. Le prioricé a mi representante regresar a la altura, donde me sentí muy bien con El Nacional y mi familia se sintió muy bien en Quito. Se conversó un poco, Kunty (Caicedo) es capitán de LDU y ahí conversamos. Fue todo informal, en el sentido que me dijo que iba a intentar para ver si podíamos coincidir en Liga, pero más allá de eso no ha habido nada más. El blanco es uno de mis colores favoritos", dijo Manuel Balda en Radio Área Deportiva.

El futbolista de 29 años aclaró que no ha habido contactos con directivos de LDUQ, pero si confirmó que para inicios de este año hubo conversaciones: "No ha habido ningún acercamiento del club con mi empresario, no hay nada concreto ni es cierto que ya esté cerrado con LDU. Se habló con Repetto, pero manifestó que la primera opción era Kaprof y que yo era segunda opción, entonces una vez que supimos eso decidimos buscar otro destino".

Balda ya mostró su interés en jugar en Liga de Quito por encima de otros clubes, pero ahora deberá esperar a que los 'Albos' inicien las negociaciones para llegar al club. El ex jugador de Guayaquil City sería una gran refuerzo para el 'Rey de Copas', ya que no cuentan con muchos jugadores de ese nivel y sería una variante más para Pablo Marini.