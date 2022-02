El presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor, confirmó en sus redes sociales que la deuda con los árbitros se ha reducido a un 11%. El directivo también informó que desde el organismo se continúan con los pagos y agradeció la comprensión de los jueces.

La LigaPro quiere evitar repetir los incovenientes de deudas con los árbitros que llevaron a detener el campeonato en el 2021. Miguel Ángel Loor confirmó que ya se realizaron nuevos pagos y que la deuda actual se ha reducido:

Sanear las deudas con los árbitros es una muy buena noticia para el fútbol ecuatoriano, considerando que este martes, 15 de febrero de 2022, los equipos tendrán una importante reunión con GolTV para determinar si la televisora continúa transmitiendo el campeonato nacional.

El inicio de la LigaPro está programado para este viernes, 18 de febrero de 2022 y algunos directivos han confirmado que el inicio del campeonato no se moverá; no obstante, aún puede suceder si no hay acuerdo con GolTV.