Lisandro Alzugaray se convirtió en una de las figuras de la LigaPro en pocos meses y varios clubes intentaron ficharlo a inicos del 2022, pero él ya había dado su palabra para renovar con Universidad Católica. El argentino tuvo un buen inicio de año, pero en los últimos partidos no fue titular debido a que se estaba negociando su transferencia al exterior.

El Al-Ahli Saudi FC de Arabia Saudita es el club que fichó a Alzugaray, algo que le dejó un buen dinero a Universidad Católica. Para el atacante argentino su paso por el fútbol ecuatoriano fue muy bueno y dejó claro en una entrevista con Ecuagol que le gustaría volver a jugar en la LigaPro, esta vez en uno de los grandes del fútbol ecuatoriano.

"Cuando renové en Católica, me querían varios grandes, pero yo le había dado la prioridad al club en el que estaba. Si se da la posibilidad de volver en un futuro a Ecuador, me gustaría jugar en un grande. Marcó mi carrera (su paso por Ecuador) porque me abrió las puertas después de una pandemia. Me quedo con haber sido el año pasado goleador del equipo", declaró Alzugaray.

El atacante argentino de 32 años firmó contrato con el Al-Ahli Saudi FC hasta mediados del 2023, por lo que podría regresar en poco tiempo a Ecuador. Si bien el fútbol de Arabia Saudita tiene un menor nivel a la LigaPro, Alzugaray es un gran jugador y seguramente lo buscarán para que vuelva al campeonato ecuatoriano.