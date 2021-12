Hace algunos meses Carlos Tenorio declaró que Gonzalo Plata no es un jugador disciplinado, algo que se reflejó hoy en horas de la madrugada cuando el ecuatoriano chocó contra un taxi y sobrepasó el límite de alcohol permitido en la sange. El video del 'Demoledor' se hizo viral nuevamente, y varias personas criticaron al jugador del Real Valladolid.

Plata será multado deportiva y económicamente por parte del Valladolid, esto sin contar lo que tendrá que enfrentar ante la justicia española. El ecuatoriano está en el ojo de la tormenta, recibiendo varias críticas. Carlos Tenorio no se quedó callado ante la situación que vivió el joven ecuatoriano y realizó una publicación.

"Hay gente que está solo para destruir, no para ayudar y sigo insistiendo en lo mismo: si la gente que está involucrada en el trabajo de niños, niñas y jóvenes, están confundiendo las cosas. Estamos primero viendo la parte monetaria, que es fundamental, pero ello se complementa con la disciplina", inicó Tenorio en una publicación en sus historias de Whatsapp.

"Ahora me estoy refiriendo al fútbol, pero esto es toda formación de niños, niñas y jóvenes en la sociedad. Y vuelvo y repito, no es Gonzalo Plata, !no! Sino el mensaje es para todos los jóvenes presente y del futuro que representarán al país. El mensaje es para todos los clubes de Serie A, Serie B, escuelas formativas, divisiones formativas de todos los clubes. En fin, todo lo relacionado en el trabajo de la disciplina profesional", continuó el ex delantero de 'La Tri'.

"Si no entramos en la realidad del fútbol, seguiremos perdiendo a los presentes y futuros representantes del país. Abracen este consejo, la disciplina supera al talento", finalizó el 'Demoledor'. Tenorio mostró su apoyo a Plata y pidió una mejor formación en la parte disciplinaria para los deportistas del país.