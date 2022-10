El arbitraje de Malon Vera en el 9 de Octubre vs Liga de Quito sigue dando de qué hablar y desde el club capitalino harán todo lo posible para que el juez central sea sancionado. Los errores que cometió el árbitro fueron muy evidentes y terminó perjudicando a los 'Albos', aunque el error de Alexander Domínguez fue el que terminó sentenciando el empate.

Esteban Paz, máximo dirigente de LDUQ, tuvo palabras dura contra Vera una vez finalizado el partido, pero ha continuado hablando sobre lo sucedido en varias radios del país. El directivo albo dio a conocer que el club llevará a la justicia al árbitro ecuatoriano, ya que tienen sospechas de que ocurrió algo ilegal.

"Marlon Vera es un ladrón, y me ratifico: es un ladrón, sinvergüenza, ratero, nunca he tenido tanta certeza para decir esto, pero viendo el video del partido, no tengo dudas que el partido fue amañado", declaró Paz en Radio La Red, acusando al árbitro del 9 de Octubre vs Liga de Quito de haber estado involucrado en amaño del partido.

"Es muy difícil llegar a quién está atrás de todo esto. Mañana vamos a presentar una denuncia en la Fiscalia para que se investigue lo sucedido el día sábado. No sabemos cuánto tiempo tarde. Queremos llegar al fondo de esta situación. Ya sabemos quien recibe, queremos saber quién da", finalizó el dirigente de LDUQ.