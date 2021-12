El entrenador de Independiente del Valle, Renato Paiva, conversó con los colegas de Studio Fútbol y reconoció la actualidad del fútbol ecuatoriano en referencia a la participación en torneos internacionales como la Copa Libertadores.

+ (OFICIAL) Emelec confirma su primer fichaje para la temporada 2022

+ ¿Justa? Mayra Argüello fue suspendida

+ Varias fortunas: Los jugadores más caros de Independiente del Valle al cierre 2021

Independiente del Valle ya fue campeón de la Copa Sudamericana en el 2019 y jugó la final de la Copa Libertadores en 2016; sin embargo, Paiva reconoció que en la actualidad un equipo tricolor la tiene muy complicada

"No soy una persona de vender humo o decir cosas que no son reales. Ya me preguntaban si iba a ganar la Libertadores. Pero es casi imposible ganarla. Es cierto que muchos equipos han llegado lejos, pero por estadística e historia es difícil", sentenció el entrenador.