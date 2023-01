El exfutbolista ecuatoriano Gerson de Oliveira falleció a los 32 años de edad. El jugador que en su corta trayectoria deportiva defendió los colores del Emelec, Delfín e Independiente del Valle no logró ganar su partido ante una insuficiencia renal, enfermedad que venía combatiendo desde hace tiempo.

El 'Búfalo' —como lo apodaban— es hijo del también futbolista Alcides de Oliveira y estuvo internado en un hospital de Guayaquil durante los últimos meses de su vida. En una entrevista realizada por el medio colega Diario Extra, Gerson se mantenía con fe de superar estos momentos duros. "La gente en este momento me ha dado la mano. Tengo muchos amigos del fútbol, personas que me conocen y otros que saben de mi situación. Lo que no me gustaría es que me olviden", expresó en vida el exfutbolista.

El Club Sport Emelec se despidió del futbolista con el cual salió campeón de la división sub-19 en la temporada 2008 con un tanto de Gerson de Oliveira y también del ya conocido Jaime 'La Yoya' Ayoví.