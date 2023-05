El extremo ecuatoriano Marcos Caicedo no se guarda nada al hablar de su situación en Emelec.

Uno de los problemas que maneja Emelec en la presente temporada es la situación de Marcos Caicedo, con contrato vigente en el club pero sin contar para el cuerpo técnico. En el entrenamiento de este jueves se presentó y dio su versión del detrás de la situación que vive.

Damián Díaz entró en planes de club de LigaPro

Seleccionado ecuatoriano rechazó al Manchester City

"Yo estoy cumpliendo mi contrato, me presentaré a entrenar con normalidad. No soy malcriado ni demandaré al club ni nada de eso", empezó en charla con los medios de comunicación luego de la sesión de los azules, donde se lo vio entrenando apartado del grupo.

"Este es un club importante para nosotros, queremos hacer las cosas de la mejor manera. No cuento para el cuerpo técnico y hay que encontrar una solución que arregle todo para las partes", continuó antes de contestar sobre lo ocurrido ante IDV.

Se hablaba de que Caicedo se negó a entrenar en el partido ante IDV en los minutos finales, ante esto dijo: "Ustedes vean quienes estaban calentando para entrar, a mi el técnico no me llamó. Se dicen muchas cosas que no son ciertas".