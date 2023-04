Mientras más se acerca el mercado de verano de los clubes de Europa siguen apareciendo noticias en relación al futuro del volante ecuatoriano Moisés Caicedo para la siguiente temporada. Este martes trascendió un nuevo reporte sobre el futuro del 'tricolor'.

Scouts de Independiente del Valle siguen a dos volantes ecuatorianos

(VIDEO) Kendry Páez y su gesto con los jugadores venezolanos tras el final

Pese a que está en la mira de tres de los grandes de la Premier League, el club que está más decidido a ficharlo es el Arsenal del español Mikel Arteta. El club 'Gunner' prepara una oferta de 100 millones de euros y está listo para aumentarla en caso de una negativa del Brighton hasta los 120.

La decisión pasa por que para el entrenador español es prioritario el fichaje del ex Independiente del Valle y no quiere que se le escape como ya ocurrió en el mercado pasado donde los 86 millones no fueron suficientes para los Seagulls.

Liverpool y Manchester United son los otros interesados aunque el primero esperará a ver que ocurre con el fichaje de Jude Bellingham para ver si pueden desembolsar una cantidad más por Caicedo mientras que los 'red devils' analizarán la necesidad de un medio centro.