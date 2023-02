"Me dolió no ir al Mundial", la impactante declaración de un nuevo refuerzo en LigaPro

El flamante defensor central del Club Sport Emelec, Luis Fernando León, conversó con los medios de comunicación sobre lo que fue su decepción por no formar parte de la plantilla de la Selección Ecuatoriana de Fútbol de Gustavo Alfaro dentro del Mundial de Qatar 2022.

“Puedo decir que me sentía parte de la nómina porque el entrenador habló conmigo, me dijo que estaba la opción ahí, que nada más tenía que seguir trabajando en el equipo. Estaba muy ilusionado, tuve muchas charlas con el profesor, inclusive cuando él fue a México, me visitó junto al asistente técnico en San Luis (su exequipo mexicano)”, expresó el zaguero en una entrevista concedida en el medio Havoline Deportivo.