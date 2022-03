Uno de los futbolistas ecuatoriano con mejor presente en su club, es Piero Hincapié. El defensa central del Bayer Leverkusen se adaptó rápidamente al fútbol alemán y ahora es uno de los titulares fijos. Las actuaciones del ecuatoriano lo han convertido en uno de los zagueros de mayor proyección en el mundo y varios clubes de Europa ya lo están siguiendo.

Hincapié salió de Ecuador con pocos partidos en la primera división de Independiente del Valle, gracias a que en Talleres de Córdoba se dieron cuenta de las condiciones del defensa de 'La Tri'. Aunque ahora todo es colo de rosa para el jugador de 20 años, pasó por un momento difícil antes de dar el paso a Europa, según reveló Miguel Ángel Ramírez.

"Le comentaba a Piero y a Leonardo Realpe: están yendo a sitios que no sabemos si van a jugar o no. Obviamente, Hincapié fue a una liga competitiva y sabíamos que si se asentaba, lo iba a pasar bien. Pero, al inicio no jugó y sufrió mucho. No todo el mundo lo sabía. Lo sé yo porque él lo compartió conmigo", dijo Ramírez en una entrevista con Área Chica.

El ecuatoriano se pudo reponer del mal momento que pasó en sus incios con Talleres, y terminó ganándose un puesto como titular. Ramírez contó que desde un principio se veían las condiciones físicas de Hincapié: "Es que desde lo tenía ya le veía con unas condiciones físicas tremendas. ¡Rompía el GPS! Era un top 1 físicamente en pretemporada. Y luego, a nivel técnico y a nivel de comprensión era muy bueno".