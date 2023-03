La jornada #2 de la LigaPro continúa este domingo. El primer duelo programado para este domingo 5 de marzo de 2023 se disputó en el Estadio de la comunidad de ¿ Echaleche donde se enfrentaron Mushuc Runa y Gualaceo. Al final la victoria fue para el Ponchito con un 2x1 destacado pues logró dar vuelta al score.

El primero en dar el golpe fueron los visitantes. En el minuto 15', Andrés Campas luego de un tiro de esquina convirtió la primera del compromiso con un cabezazo y además su primer tanto en Primera División a sus 30 años en su segunda temporada en la LigaPro - Serie A. 0x1

No pasó mucho tiempo para que los dueños de casa logren igualar las acciones. A los 31', Wílter Ayoví aprovechó una habilitación dentro del área por parte del mediocampista uruguayo, Bruno Télíz. Ayoví únicamente tuvo que empujar el balón al fondo de las redes. 1x1

Pero no paraban los ataques del Ponchito. A los 33' llegó un desborde por la izquierda de Wílter Ayoví quien sacó un remate que fue evitado espectacularmente por el golero Wálter Hinostroza in extremis. Pero el peligro no paraba allí pues el delanterio Sergio González aprovechó el rebote del guardameta y con una chilena intentó poner la de la victoria, sin embargo, su compañero Bágner Delgado lamentablemente evitó que el balón entre al fondo de la portería.

Ya en la segunda mitad, a los 58', Mushuc Runa logró adelantarse en el marcador a través de un remate dentro del área de Marco Carrasco tras una gran triangulación con Bágner Delgado por el sector diestro del campo del Jardín Azuayo. 2x1