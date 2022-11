El director técnico ecuatoriano de 42 años, Geovanny Cumbicus, no continuará al frente del Mushuc Runa para la siguiente temporada. El estratega fue uno de los pocos que logró permanecer dentro de su cargo en toda la temporada anterior junto a Gabriel Schürrer, Leonardo Vanegas, Miguel Rondelli, entre otros.

En torno a su salida del cuadro del Ponchito, Cumbicus —en una conversación con el medio Fútbol Ecuador— indicó que se llegó a un acuerdo en una charla que mantuvo con el presidente Luis Chango la noche del miércoles. “Uno obviamente aspira siempre a salir de una forma distinta, el presidente había manifestado algunas situaciones, que leí por redes sociales, no habíamos conversado. Ayer en la noche recién conversamos, siempre tratando de salir de una institución donde nos fue bastante bien, le dimos el primer título profesional en la Serie B y dos clasificaciones a Sudamericana (...) creo que fue un ciclo bastante bueno", expresó.

Así también, el director técnico tricolor informó que, durante la conversación con Chango, logró aclarar malentendidos y acotó que no siempre estuvo de acuerdo con las decisiones que se tomaron, pero que sí las respetaba. "Conversamos anoche con el presidente para formalizar y aclarar cualquier malentendido porque las cosas que se vivieron acá fueron más buenas que malas. Podremos compartir o no las decisiones que tomen pero hay que respetarlas", enfatizó.

Asimismo, el director técnico lojano indicó que se mostró molesto tras un comentario de Luis Chango de que solo trabajaba en el equipo dos horas al día. "La gente que sabe de fútbol conoce que el trabajo de un cuerpo técnico no son las 2 horas de trabajo en el campo, detrás de eso hay muchísimas cosas. A veces son 14 horas al día metido en el equipo. A veces no pasábamos en el club pero sí en casa planificando porque el equipo todavía no tiene una sala de edición de videos”.

Finalmente, Cumbicus ponderó el trabajo realizado por Luis Chango al frente del cuadro del Ponchito quien ha logrado construir un Estadio y además conseguir dos clasificaciones a Copa Sudamericana. "Es un presidente que rema muchísimo para conseguir las cosas, ha jugado un rol importante en los momentos buenos tratando de motivar a los jugadores, y en los momentos no tan buenos, ha pegado un jalón de orejas es su estilo. Ha sido un presidente de palabra, lo que ha manifestado lo ha cumplido", concluyó.