Uno de los mejores jugadores de la LigaPro 2022, el argentino de 39 años, Víctor Figueroa, quien logró dar la vuelta olímpica con Sociedad Deportiva Aucas, conversó con la prensa capitalina en donde dio detalles sobre su inesperada salida del campeón ecuatoriano.

"Siempre voy a llevar a la hinchada en mi corazón, me dieron la oportunidad para ser campeón y ahora les pido apoyar con todo al nuevo proyecto. No reprochar porque no está uno u otro, hay que respaldar al Presidente y a toda la gente de Aucas", indicó el 'Negro' —como lo conocen al argentino— en un diálogo para la colega Mach Deportes.

Así también, Figueroa comentó sobre su repentina salida de Sociedad Deportiva Aucas luego de defender sus colores durante cuatro temporadas. Recordamos que el futbolista llegó al conjunto oriental proveniente de Newell's Old Boys de Rosario y se adueñó del mediocampo, además, se convirtió en uno de los mejores refuerzos extranjeros en los últimos años.

“Todavía tengo una charla pendiente con Danny Walker. Me habría gustado despedirme de la hinchada de otra manera y no así”, sentenció Figueroa quien con los capitalinos logró convertir 36 anotaciones y además dio la vuelta olímpica en 2022 en una campaña histórica.

Finalmente clarificó las especulaciones que se gestaron dentro de la palestra pública en torno a su salida del conjunto campeón del Ecuador. Además indicó que le hubiera gustado que se le comunicara directamente la no continuidad en el esquema de César Farías.

“Hay muchas especulaciones, jamás pedimos una renovación de tres años y 60 mil dólares mensuales. Soy un jugador de 39 años, y si no querían que me quedara en el club, era preferible que me lo digan directamente", concluyó.