El jugador oriundo de Otavalo, Andrés Chicaiza, continúa entrenado con la Sub19 de Liga de Quito a la espera de poder definir su futuro tras ser relegado en el conjunto azucena en medio de una disputa con lo dirigentes albos.

En ese sentido, el ex futbolista de Delfín Sporting Club, dialogó con el programa La Trinka de Área Deportiva FM, donde le respondió a los dirigentes del cuadro capitalino, desmintió los dichos de Diego Castro y contó los propuestas que tuvo.

“No quiero hacer polémica, solo aclarar, no quiero que ensucien mi nombre, yo soy agradecido con la gente que me ha dado trabajo, pero tampoco voy a regalar mi trabajo,” sentenció el jugador de 30 años.

Además, reveló las propuestas que tuvo: “Yo traje las propuestas de Orense, de Perú y no quisieron aceptar. La propuesta de Corea es mentira, no sé de dónde saco eso, yo no me he enterado.”