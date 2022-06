Pedro Pablo Perlaza fue uno de los mejores jugadores del fútbol ecuatoriano en 2019, algo que lo llevó a fichar por Liga de Quito y ser convocado a la Selección Ecuatoriana. 'PPP' tuvo un buen primer año en el 'Rey de Copas', pero en 2021 tuvo problema con Pablo Repetto y fue separado del primer equipo, algo que lo alejó de las canchas por varias semanas.

El lateral derecho ecuatoriano perdió el nivel que lo hizo estar entre los mejores jugadores de la LigaPro, pero Independiente del Valle apostó por él y lo fichó para este 2022. Perlaza no pudo tener buenos rendimientos con los 'Rayados' y eso sumado a los problemas extrafutbolísticos, hizo que terminen rescindiendo el contrato por mutuo acuerdo.

Roberto Bonafont informó en el programa Debate Fútbol que Pedro Pablo Perlaza fue ofrecido a un equipo de Guayaquil, el cual no dio a conocer el nombre. Barcelona SC, Emelec, 9 de Octubre y Guayaquil City son los clubes del 'Puerto Principal', por lo que uno de esos es el que recibió la carpeta de Perlaza para ver si están dispuestos a ficharlo.

El jugador de 31 años no ha podido tener regularidad en su juego durante el último año y medio, algo que hace pensar a cualquier equipo si lo incorporan a su plantilla o no. Perlaza espera tener nuevo club para la segunda parte del 2022, pero deberá comprometerse a ser disciplinado y no tener malas conductas fuera de la cancha.