Hoy el volante ecuatoriano Cristhian Noboa podría tener un último gran contrato jugando en el CSKA Moscú de Rusia, y entre los clubes que lo podrían haber tenido en sus filas estuvo uno de los clubes que en su momento era de los más grandes de Europa.

El 'Zar', de 37 años de edad, confesó que uno de los clubes que lo quiso fue el Borussia Dortmund de Alemania cuando el entrenador era Jurgen Klopp. Esta escuadra fue campeón de la Bundesliga y de la Copa Alemana, además fue finalista de la UEFA Champions League.

Explicando los motivos detrás de su no fichaje por los amarillos y negros, Noboa explicó qué se encontraba de titular en su club, acababa de ser campeón y era titular en la selección de Ecuador por lo que decidió no arriesgarse a cambiar.

"Hay jugadores que cambian a un grande y no juegan más entonces no es de ir a un equipo grande y ya. Si iba a jugar o no, no lo sé pero estaba en un momento en que era mejor quedarme", dijo Noboa. En su carrera el 'tricolor' también fue buscado por clubes de España e Inglaterra.