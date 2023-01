El defensor Franklin Guerra fue uno de los futbolistas que salió de Liga de Quito en este mercado de pases, en el cual reforzará a la Universidad Católica donde jugará la Copa Libertadores desde la fase dos ante Millonarios de Colombia.

En ese sentido, el zaguero central surgido en El Nacional dialogó con Área Deportiva FM donde se refirió a su salida de Liga de Quito, su llegada a Universidad Católica para la próxima temporada y su relación con la dirigencia del cuadro albo.

"Me deben premios y algunos sueldos, del 2018, 2019, 2020 y 2021.Y no solo conmigo, con algunos jugadores más. No me molesta la deuda, me molesta que no te cumplan cuando te dan la palabra. A todo se puede llegar con un acuerdo," aseguró Guerra.

El defensor ecuatoriano tendrá su tercera experiencia en el fútbol local de su país donde inició en el 2010 en El Nacional, siguió en Liga de Quito durante la temporada 2017 y para el 2023 pasó a la Universidad Católica.