El accidente que protagonizó Gonzalo Plata en España dio la vuelta al mundo. El jugador ecuatoriano chocó contra un taxi tras haber ingerido alcohol, algo que no está bien y para su suerte nadie salió herido de gravedad. El Valladolid castigó económicamente al jugador y en el último partido no fue convocado.

Plata fue criticado en España y en Ecuador, por lo que pidió disculpas en una rueda de prensa donde se mostró arrepentido y declaró que no volverá a pasar algo así. Una de las preguntas que surgió tras el accidente, es si el futbolista iba a tener alguna sanción por parte de la Selección Ecuatoriana.

Francisco Egas, presidente de la FEF se refiriró al tema en un conversatorio en El Canal del Fútbol: "Nos sorprende lo que pasa con Gonzalo Plata porque no habíamos oído de estas cosas hace mucho tiempo de nuestro seleccionados. Hay que entender muchísimo de dónde vienen estos chicos para poder ayudarlos hacia donde ellos van".

"Es un pretexto lamentable sobre el cual todos nuestros jugadores deben entender las formas, momentos y vayan entendiendo que a su corta edad ellos tienen una mochila más pesada porque cargan la ilusión de un país. Las cámaras están pendientes de lo que hacen, tienen una responsabilidad muy grande", continuó Egas.

"Gustavo (Alfaro) es un tipo muy ecuánime, no es una persona que tiene una cabeza caliente, es muy analítico. Seguramente va a conversar mucho con Gonzalo como conversa con todos cuando alguien llega tarde a las cenas y entrenamientos. Todo esto se tiene que corregir, mucho más con este tipo de faltas que son notorias", finalizó el presidente de la FEF.

Alfaro no ha sancionado a ningún jugador de la Selección Ecuatoriana hasta el momento, aunque si han habido casos de indisciplina en sus clubes. Robert Arboleda fue encontrado en una fiesta clandestina en Sao Paulo cuando había restricciones por el COVID-19, pero el DT de 'La Tri' no sancionó al defensa. Todo apunta a que Plata no será sancionado y será parte del equipo para enfrentar a Brasil y Perú.