A principio de temporada Emelec y Guayaquil City acordaron un préstamo de un año con opción a compra por Lucas Sosa. El defensa argentino mostró un buen nivel a lo largo del 2021, por lo que el 'Bombillo' se interesó en comprar su derechos, pero no quisieron pagar los 660 mil dólares que estipulaba la opción de compra.

+ Una en la LigaPro: Williams Riveros tiene dos opciones para salir de Barcelona SC

+ ¿Liga de Quito o Emelec? Manuel Balda decidió en qué club quiere jugar

+ Barcelona SC ya tiene cerrado a su nuevo refuerzo para el 2022

Desde el equipo eléctrico buscaron negociar un precio más accesible, pero Guayaquil City puso algunas complicaciones. Por ese motivo Barcelona SC vio una oportunidad y ya tiene muy avanzada la negociación para fichar a Sosa. A pesar de eso, Emelec no se da por vencido y sigue negociando por el argentino.

Marcos Mondaini habló en Diario Expreso, donde mostró su malestar con Pool Gavilanes, DT de Guayaquil City, por haber opinado públicamente de la negociación de Emelec por Luca Sosa. "Primera vez que veo que un DT se mete en la negociación; para opinar sería bueno que se informe bien", declaró Mondaini.

"En la entrevista miente. Nunca hice alusión a Guayaquil City cuando dije: "los precios están como si no estaríamos en pandemia", hablaba de la situación en general, no se porque el entrenador se da por aludido. dice que el único que hizo una oferta fue Barcelona y miente, o tal vez el representante de Sosa no le avisó, quien era el encargado de llevar la negociación. 660 mil dólares era el precio inicial, nosotros ofrecimos algo muy bueno para comprar a Luca, que por el momento no aceptaron", finalizó el gerente deportivo de Emelec.