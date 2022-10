Uno de los refuerzos que llegó esta temporada a Sociedad Deportiva Aucas y se ganó la titularidad fue el argentino Hernán Galíndez, quien no tuvo su mejor nivel en su paso por el fútbol chileno.

Por eso, el argentino quiere estar en la definición del campeonato nacional que enfrentará al el equipo oriental y a Barcelona Sporting Club. Así lo reveló en diálogo con Radio La Red.

"El Mundial es lo más importante que me puede llegar a pasar, pero jugar una final también es muy importante y quisiera estar en las dos. Si yo pudiese elegir algo es no tener que elegir entre la una y la otra, no me quiero perder ninguna de las dos," aseguró el arquero.

El arquero con pasado en la Universidad Católica es una de las piezas claves en el equipo orinetal y en la selección ecuatoriana de fútbol, por lo que seguramente estará en el Mundial de Qatar 2022.