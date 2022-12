Liga Deportiva Universitaria está armando un plantel interesante para encarar los tres torneos que se le vienen encima en 2023: LigaPro, Copa Ecuador y Copa Libertadores de América. Uno de los jugadores que ha sumado es el argentino de 32, Lisandro Alzugaray, quien regresa al país tras un breve paso por el fútbol de Medio Oriente.

En una entrevista realizada para GolTV, Alzugaray, ademas de mostrar su agrado de ser juevo jugador azucena, adelantó que el cuadro albo buscaba quedarse con sus servicios en campañas anteriores pero que no se logró concretar su vinculación. "Estoy muy contento de haber llegado a Liga. Es una institución muy grande. En mercados anteriores me había buscado pero no se pudo dar. Estoy muy feliz con las expectativas muy altas".

Así también, Alzugaray mencionó que ha logrado acoplarse bien al grupo y que se siente muy a gusto de volver a compartir camerino con Alexander Alvarado, uno de los más destacados de la U en la temporada pasada. "Me recibieron muy bien desde el primer día. Antes de llegar tuve conversaciones con Alvarado, Piovi, con Gabbarini. Es lindo que te reciban así al club.

Con Alvarado compartimos seis meses en Sociedad Deportiva Aucas, es un terrible jugador en donde tras su llegada a Liga se pudo soltar", dijo.

Finalmente, el deseo de Alzugaray será convertir goles y también realizar un trabajo en equipo al mando de Luis Zubeldía. "Esperemos que ahora en Liga pueda hacer muchos goles y también asistir. Lo que importa acá es que todos ganemos", concluyó.