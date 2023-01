El mercado de transferencias del fútbol ecuatoriano siempre tiene traspasos que quedan en la retina de los hinchas, y el del 2023 no sería la excepción. Este viernes surgió el rumor de que el histórico Antonio Valencia regresaría a los terrenos de juego.

Se retiró de las canchas hace dos temporadas tras un breve paso por el Querétaro de México y algunos medios hicieron eco de que el ex Manchester United volvería a la LigaPro para jugar en El Nacional de Quito. En más de una ocasión cuando estaba en Europa refirió su deseo de volver a jugar con los militares.

No ha habido confirmación oficial de parte de la directiva pero el medio Mr. Offsider señala que esta versión no queda en más que rumores y que el tricolor no volvería a los terrenos de juego por el momento.

Una lesión en su rodilla fue el causante de que el ex seleccionado ecuatoriano cuelgue los botines tras 9 títulos en el Manchester United, 2 títulos en Liga de Quito y 1 título de ascenso con el Recreativo de Huelva de España.