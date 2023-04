En Barcelona no estarían contentos con los últimos resultados de Fabián Bustos al frente del equipo y ya estarían pensando en posibles reemplazos, según la información de 'Wacho' Sánchez. El 'Ídolo' viene de perder en la Copa Libertadores.

Este 2023 ha empezado muy complicado para Barcelona, que se reforzó con importantes nombres para pelear por todos los títulos. El 'Ídolo' ya lleva 3 en esta temporada, pero lo que más preocupa a hinchas y a parte de la directiva es el nivel de juego.

Según la información de 'Wacho' Sánchez, Barcelona ya se habría contactado con otros dos entrenadores como alternativa para una posible salida de Bustos. Desde el 'Ídolo' no se han referido a un posible despido, no obstante, la relación cuerpo técnico-directiva no sería la mejor.

Los nombres con los que ya habría contactado Barcelona serían Jorge Burruchaga y Eduardo Berizzo, no obstante, ambas llegadas se verían complicadas al amarillo. Hasta el momento, Fabián Bustos sigue al mando y estaría en el banquillo en los próximos partidos de Libertadores y LigaPro.