La Liga Profesional de Fútbol del Ecuador (LigaPro) ya tuvo su primera polémica y 'papelón' con el caso de Deportivo Cuenca. El equipo morlaco perdió su partido ante Guayaquil City tras quedarse con seis jugadores (se presentó con solo siete). A raíz de esto, el técnico Gabriel Schurrer apuntó contra los culpables.

Si bien Deportivo Cuenca asumió su culpa por el error administrativo en un comunicado oficial, la postura de Schurrer apuntó de lleno contra la propia liga, aunque también disparó contra los directivos de su propio equipo.

"Hay una responsabilidad del Deportivo Cuenca, sin ninguna duda, si no, tendría a los jugadores habilitados; pero lo digo, LigaPro tiene una responsabilidad grande por llegar a esta situación", opinó el entrenador argentino.

"Podíamos haber jugado once contra once, al menos con juveniles, pero no lo permitieron. Hubo diez jugadores habilitados, de los cuales tres estaban con situaciones especiales: uno con COVID, Mancinelli que no avanzó a recuperarse y otro que estaba con conjuntivitis. No se puede permitir esto", siguió Schurrer. Y agregó: "Si se quiere hacer las cosas bien de parte de Liga Pro, hay que respetar al futbolista y al hincha; en eso está mal".

Para terminar de cerrar culpas entre la Liga Profesional y la directiva, sentenció: "Lógicamente estoy molesto. Esto es de conjunto con la dirigencia y con Luis Fernando Saritama. Hay una intención de ordenar. Hay que ver si esto le pasa a otro equipo que no sea el Deportivo Cuenca. Es lo que más me molesta".

Por último, Schurrer dejó el siguiente mensaje para los hinchas: "Desde nuestra parte lo estamos haciendo todo para que este Deportivo Cuenca deportivamente nos dé ilusiones y seguimos por el mismo camino. A partir de mañana trabajar para estar para el viernes competitivos".

Deportivo Cuenca tiene hasta el viernes para solucionar sus inconvenientes administrativo y no sufrir otro 'papelón' como ante Guayaquil City. Enfrentará ese día a la Liga de Quito en el Estadio Alejandro Serrano Aguilar.