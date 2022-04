La aparición de Gonzalo Plata le volvió a dar al fútbol ecuatoriano un jugador con mucha gambeta y que puede cambiar partidos con una sola jugada. El extremo guayaquileño es una de los favoritos de la hinchada de 'La Tri', y eso lo ha conseguido gracias a las grandes jugadas que realiza, incluidas los amagues y facilidad para dejar rivales en el piso.

Plata logró dar el salto a Europa muy joven, siendo fichado por el Sporting Lisboa, club donde logró tener continuidad al inicio, pero con el cambio de entrenador quedó marginado y le tocó salir a préstamo para contar con minutos. En el Valldolid recuperó su nivel, por lo que varios clubes están interesados en él y todo apunta a que cambiará de club.

En una entrevista para las redes sociales del Valladolid, Plata escogió su equipo ideal para fútbol 7 y contó que Ronaldinho es el jugador que veía de niño. "Yo me figaba mucho en Ronaldinho, lo veía mucho, de pequeño lo veía mucho. He intentado hacer muchos regates de Ronaldinho pero no me salen todavía, tengo que practicarlos más. Creo que si practico más, puede ser que alguna cosita me salga", dijo Plata.

El ecuatoriano tiene mucha gambeta, notándose mucho la influencia de Ronaldinho en su juego. Plata incluyó al crack brasileño en el equipo de fútbol 7 junto a Gianluigi Buffon, Cafú, Carles Puyol, Roberto Carlos, Lionel Messi y Ronaldo Nazário. Plata sueña con llegar al nivel de estos jugadores y para eso está trabajando muy duro.