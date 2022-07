En 2015 Liga de Quito estaba a punto de ser campeón de manera directa, pero los rumores de que Luis Zubeldía había firmado su contrato con Santos Laguna afectaron al equipo y provocaron problemas a la interna. Finalmente los 'Albos' jugaron la final frente a Emelec y perdieron por un global de 3-1.

+ ¿Llega al Mundial?: Robert Arboleda dio a conocer la fecha en que volverá a las canchas

+ Ya no son 40 millones: El Valladolid aumentó la cláusula de rescisión de Gonzalo Plata

+ Liga de Quito tenía listo un refuerzo, pero se complicaron las negociaciones

Muchos hinchas del 'Rey de Copas' no perdonaron eso al DT argentino y mostraron su rechazo ahora que Zubeldía volvió a tomar las riendas del equipo porque no quieren que vuelva a pasar lo mismo. 'El Príncipe' lleva pocos meses como entrenador de LDUQ, pero eso no frenó a un grande del continente para contactarlo en la búsqueda de un DT.

En el programa argentino 'Los Más Grandes' conducido por Daniel Mollo, reconocido periodista allegado a Boca Juniors, informaron que Juan Román Riquelme, dirigente de los 'Xeneizez' habló con Luis Zubeldía para conocer su situación y saber si está interesado en asumir la dirección técnica del club.

Zubeldía tiene contrato hasta finales del 2023, pero si Boca quiere tenerlo, puede pagarle a LDUQ para llevárselo a partir de octubre, fecha en que finaliza la LigaPro. En Boca están buscando entrenador para el próximo año, ya que por el momento confirmaron a Hugo Ibarra como DT interino hasta que termine el campeonato argentino.