La enfermedad qué transita Edgardo Bauza ha dejado a muchos sin palabras. El Paton fue una persona que se ganó su nombre en el fútbol a fuerza de logros y así lo recuerda alguien que lo conoció muy de cerca.

+¿Sigue en Europa? Erick Ferigra tiene nuevo equipo

+¿Se viene el clásico? Referente de Barcelona SC palpitó el duelo ante LDU

+Redobló la apuesta: El toño Valencia le respondió a una figura mundial

Eduardo Di Leo, ex ayudante del histórico entrenador de Liga de Quito, recordó con mucha tristeza al rosarino que sufre una demencia temperofrontal. Juntos fueron campeones de la Copa Libertadores con Liga de Quito y San Lorenzo.

“Cambiaría no haber ganado nada y estar en la Primera D, pero con él sano y feliz. Me duele haber logrado muchísimas cosas y ahora no poder disfrutarlas juntos,” relató el histórico ayudante del “Paton” Bauza.

Edgardo Bauza vive sus días en Quito donde se radicó luego de culminar su carrera de entrenador en Rosario Central donde ganó la Copa Argentina en el año 2018. Di Leo estará en el país en enero y visitará a su amigo en este difícil momento.