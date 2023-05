El Club Sport Emelec ha tenido un mal inicio de temporada en el ámbito nacional. Los azules no conocen la victoria ya en 5 partidos y esperan dar la vuelta a la página para empezar a cosechar puntos positivos y poder mantener feliz a su fanaticada. Sin embargo, las buenas noticias paraecen escasas para el conjunto de Miguel Rondelli pues podría perder a uno de sus figuras.

Y es que según información de Marcos Mondaini, quien figuró en su momento como director deportivo del cuadro eléctrico, el portero ecuatoriano de 33 años, Pedro Ortiz, podría abandonar Emelec al término de la temporada 2023. La razón: su contrato termina en diciembre y aún no ha sido renovado.

"Ya veníamos hablando con Pedro el año pasado. Terminamos saliendo ddel club y no pudo ser (la renovación). Era algo que tenía que gestionarlo la nueva dirigencia", dijo Mondaini en una entrevista dentro del programa 5G del medio digital Marca 90.

Además, Mondaini complementó que podría haber una posibilidad que el entrenador —pues hasta el momento no estaba Miguel Rondelli a cargo de los azules— no se decante por los servicios de Ortiz. "Tiene todo este año todavía para jugar y tal vez la dirigencia o el entrenador que llegase no le guste Pedro", sentenció.